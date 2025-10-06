الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غسان سكاف يحذّر: لبنان على مفترق طرق والجلسة الحكومية تحمل ملفات حساسة

منذ ساعتين
النائب غسان سكاف

النائب غسان سكاف

A A A
طباعة المقال

يترقّب اللبنانيون الجلسة الحكومية المقبلة، وسط أجواء سياسية دقيقة وحسّاسة، إذ يسلّط الضوء على تقرير قائد الجيش الشهري، الذي يُعدّ المرحلة الأولى من خطة من خمس مراحل لم تُحدد أطرها الزمنية بعد.

وفي حديثه لـ”صوت كل لبنان”، شدّد النائب غسان سكاف على أهمية هذه الجلسة، مؤكّدًا أن لبنان يمرّ بمرحلة تحتاج إلى تجنّب أي انقسامات جديدة داخل الحكومة، خصوصًا في ظل تعليق جلسات مجلس النواب بسبب الخلاف على قانون الانتخاب.

وقال سكاف: “ليس من الحكمة الدخول في خلافات جديدة داخل الحكومة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والإداري”.

وأضاف أن التطورات الإقليمية، خصوصًا التفاهمات والمفاوضات الجارية في القاهرة، تستدعي من الحكومة التركيز على القضايا الكبرى، بدل الانشغال بصغائر الأمور. ومن بين هذه الملفات المثيرة للجدل: قضية إضاءة صخرة الروشة، التي ستكون حاضرة على جدول أعمال الجلسة، وسط اهتمام شعبي وإعلامي واسع.

في ظل هذه الأجواء، يبقى السؤال: هل ستنجح الحكومة في تجاوز الصراعات الصغيرة والتركيز على الملفات المصيرية للبنان؟

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير الثقافة غسان سلامة يلتقي سفيرة النروج لتعزيز التعاون الثقافي
عملية أمنية نوعية في الأوزاعي وبير حسن!
رازي الحاج
رازي الحاج لصوت بيروت: زيارة وفد الصندوق إلى لبنان لم تأتِ بجديد

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
الفنان فضل شاكر
الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني
عناصر من الجيش اللبناني
تقرير هام ومرتقب للجيش عن سلاح حزب الله.. هل سيطال شمال الليطاني أيضاً!؟