غسان عطالله: لا "فيتو" على فرنجية... وملف النفط بحاجة الى رجولة عالية

رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله أن الفراغ في لبنان نتيجته أنه لا يوجد حدود للأمور، مضيفا انه من المفروض ان تعدل وان تكون مشروطة في كل المهل الدستورية في لبنان.

ولفت عطالله في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال الى اننا اليوم نعيش ظروف صعبة ومن المفترض ان يكون هناك وعي عند الكتل السياسية كي لا يكون هناك فراغ في رئاسة الجمهورية وان ينتخب رئيس جديد. وتمنى ان يكون هناك رئيس في 31 تشرين الاول، مشيرا الى انه لا أحد حتى اليوم يعرف من سيكون اسم الرئيس.

واعلن عطالله انه قبل اسبوعين من الاستحقاق الرئاسي لن يكون هناك اسم مرشح، لان اسم المرشح دقيق جدا ونحن بحاجة الى توافق غالبية الكتلة، وقادر على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة. وتابع ان هناك الكثير من الملفات على رئيس الجمهورية ان يكون قادر على الوصول الى خواتيمها.

وشدد عطالله ان مرشح التيار الوطني الحر هو الرئيس القادر على تنفيذ خطة لانقاذ البلد، والرئيس القادر على التفاوض لانهاء مسأله الحدود بشكل ايجابي لمصلحة لبنان، والرئيس القدر على حل ملف النازحين وعدم بقائهم ولا دقيقة في لبنان، لانهم قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في أي دقيقة وتسبب أزمة كبيرة جدا للبلد، والرئيس القادر على متابعة التدقيق الجنائي، والقادر على الوصول الى من سرق الدولة والشعب اللبناني.

وأضاف ان هذه الصفات تنطبق على النائب جبران باسيل وعلى أشخاص آخرين، مؤكدا انه اذا كان هناك شخص لديه كل المواصفات المطلوبة للرئاسة عن التيار الوطني الحر سيدعمه. وأكد ان لا “فيتو” على الوزير السابق سليمان فرنجية في موضوع الرئاسة.

أمّا عن زيارته الى المختارة ومقابلة وليد جنبلاط، قال عطالله ان الحديث بينهما كان في الامور التي تهم اللبنانيين ولم يتطرقان لملف رئاسة الجمهورية.

وفي سياق الحديث، لفت الى ان التيار الوطني الحر دخل الى الدولة كي يساعدها بعدم الغرق أكثر وأكثر، وفي أطراف دخلت الى الدولة لتغريقها. وأضاف اننا فعلنا كل ما بوسعنا لانقاذ ما ارتكبه غيرنا، بالوقت الذي لم يكن أحد لديه هذه القناعة.

وشدد عطالله على ان من حمى لبنان من ان يحصل به مثلما حصل في سوريا ومن منع داعش والنصرة ان يدخلون الى لبنان هو رجل عظيم. واشار الى ان الرئيس ميشال عون هو اول رئيس كان لديه الشجاعة بأن يقول ان لبنان دولة نفطية وفعل معركة من أجل ان يكون لبنان دولة نفطية، وهذا الملف بحاجة الى رجولة عالية.

حكومياً، قال انه حتى الان ليس هناك صيغة لتشكيلة حكومية جديدة، مشيرا الى انه حتى الساعة لا يوجد حكومة. وقال ان الرئيس نجيب ميقاتي متقلب جدا، ولا أحد يعرف كيف يفكر، واذا لم يشكل حكومة فالبلد ذاهب الى الأسوأ.

واشار الى انه اول مرة حصلت موازنة كان في عهد الرئيس عون، وفي كل العهود السابقة لم يهتموا بموضوع الموازنة.

ورأى ان كل الامور التي فعلها جبران باسيل هي مختلفة عن عقلية اشخاص مارسوا السلطة في لبنان من الغاز والنفط الذي كان لديه يد كبيرة جدا فيه، لموضوع النازحين وغيرها.

وقال عطالله اننا في الداخل نختلف بالعديد من الامور مع حزب الله، ومن لا يسلم الجيش اللبناني السلاح هو ضده.

وختم أننا في لبنان نظام توافقي وليس نظام “حلفاء”، والذي يكون حليفك في ملف معين يمكن ان يتغير في ملف آخر، فالحلفاء غير دائمين.