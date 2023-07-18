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غصن: النظام القضائي في لبنان سيادي

منذ دقيقة واحدة
كارلوس غصن

كارلوس غصن

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أعلن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور للسيارات كارلوس غصن اليوم الثلاثاء 18/7/2023 أن الشركة اليابانية وشركة رينو تحاولان التعاون على نطاق “صغير للغاية ومحدود” باتفاق جديد يهدف لإصلاح تحالفهما طويل الأمد.

وأضاف غصن للصحفيين في طوكيو عبر دائرة تلفزيونية “تحاولان عن طريق أحدث اتفاق تشكيل تحالف صغير بنطاق تعاون محدود للغاية”.

وتابع غصن: “النظام القضائي في لبنان سيادي مثل نظيره في اليابان وسيتم استدعاء شهود”.

وتعقد نيسان ورينو مناقشات بخصوص اتفاق نهائي لإصلاح تحالفهما، بعد الإعلان في يناير كانون الثاني أن الاتفاق سيشهد خفض رينو حصتها في نيسان إلى 15 بالمئة من نحو 43 بالمئة لتكون الشركتان على قدم المساواة.

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