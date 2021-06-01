الجمعة 25 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غصن يخضع لليوم الثاني على التوالي للتحقيق أمام وفد قضاة فرنسيين

1 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 1:20 مساءً
كارلوس غصن

كارلوس غصن

A A A
طباعة المقال

يمثل الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان كارلوس غصن ولليوم الثاني على التوالي، أمام وفد قضاة تحقيق فرنسيين، وذلك للإدلاء بشهادته حول ملفات تستهدفه، ومنها إساءة استخدام أصول الشركة خلال فترة توليه رئاستها، ملف مدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، تنظيم حفلين في قصر فرساي التاريخي، الى مخالفات مالية أخرى.

ويتم الاستجواب أمام وفد المحققين الفرنسيين، في حضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ووكلاء غصن القانونيين الثلاثة، مع الإشارة الى أن الاستجوابات ستستمر يوميا لغاية نهار الجمعة 4 حزيران الجاري ضمنا.

استجوب قضاة تحقيق فرنسيون في بيروت كارلوس غصن أمس الإثنين وذلك في افتتاح جلسات وصفها أحد محاميه بأنها سابقة للعدالة منذ اعتقال موكله في اليابان.

ويواجه غصن، العديد من التحقيقات منذ فراره إلى لبنان في أواخر 2019 وقال إنه يأمل في تبرئة ساحته في دعاوى ارتكابه مخالفات مالية.

وتتعلق الاتهامات الفرنسية بمخالفات مالية في فرنسا. وبدأت جلسة الاثنين في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) وانتهت في السادسة مساء.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات حتى الرابع من يونيو.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    بيرم: لا تهاون ولا تسويات حول حرمة العامل
    جعجع: عون خسر الفرصة لانقاذ البلد
    حريق هائل في مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة قصقص
    حريق كبير في منطقة الوادي في النبطية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    الشبان المعتدى عليهم في حادثة عكار
    بعدما اعتدى "مجرم" على أجسادهم وكراماتهم.. ماذا يقول شباب عكار؟
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن