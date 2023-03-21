غضبٌ متنقّل في لبنان.. وعدسة "صوت بيروت" تُواكب اشتعال الشارع

على وقع الارتفاع الجنونيّ لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي لامس 136 ألف ليرة، وما رافقه من ارتفاع في أسعار المحروقات والخبز واتجاه الصيدليات نحو الإقفال، لجأ المواطنون في مناطق عدّة إلى التصعيد في الشارع، حيث قطعوا عددًا من الطرقات احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصاديّة وتراجع القدرة الشرائيّة بفعل انهيار الليرة اللبنانيّة.

وقد واكبت عدسة “صوت بيروت انترناشونال” الاحتجاجات الشعبيّة.

ففي البداوي، قطع عدد من المواطنين الطريق على وقع تحليق الدولار، ووجّهوا رسالة إلى المعنيّين، وتوعّدوا بالمزيد من التصعيد اليوم.

وعند نقطة الأكومي في طرابلس أيضًا، نقل مراسل “صوت بيروت” صرخة المحتجّين الذين عبّروا عن غضبهم من جرّاء ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وفي بيروت، واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” المشهد في كورنيش المزرعة حيث قطع المواطنون الطرقات بالمستوعبات، مع إجبار المتاجر ومحطات المحروقات على الإقفال، في ظلّ الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

إلى البقاع، وتحديدًا في تعلبايا، فقد واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال”، قطع الطرقات بشكل كامل احتجاجًا على انهيار العملة الوطنيّة، مما أدى إلى شلّ الحركة.

كذلك عمد عدد من المواطنين إلى قطع أوتوستراد الجنوب – بيروت في الجية بالاتجاهين، مما أدى إلى زحمة سير خانقة، ونقل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” صرخات المواطنين الذين علقوا على الطرقات.