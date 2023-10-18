غليان خطير في الجنوب.. وتحذيرات غربيّة من حرب "على نطاق واسع"!

أمام تسارع العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، تخوّفت مصادر دبلوماسية غربية من تفاقم الوضع أكثر.

المصادر قالت لـ”الجمهورية”: “يبدو أنّ المساعي الجارية لم تحقق المرجو منها. وأبلغنا المسؤولين في لبنان ضرورة تجنّب أيّ تصعيد من جانبه، فحدود لبنان الجنوبية كما نراها باتت تعيش حالًا من الغليان الخطير، ونلمس في الجانب اللبناني تحرّكات غير مطمئنة، تنذر باقتراب هذه المنطقة شيئًا فشيئًا من احتمالات حربية على نطاق واسع”.

وعندما قيل للمصادر الدبلوماسية الغربية أنّها تتجاهل عامل التصعيد الإسرائيلي، استدركت وقالت: “موقفنا واضح، نحن نحث كل الأطراف على تجنّب أي تصعيد”.