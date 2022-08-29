الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غليان في سجن رومية... الاعتداء على عنصرَين وتهديدات بالتصعيد

منذ 11 دقيقة
سجن رومية

سجن رومية

A A A
طباعة المقال

لم يمضِ سوى أيّام قليلة على حادثة وفاة شخصين داخل سجن رومية، حتّى شهد الحبس المركزي وتحديداً مبنى المحكومين اليوم حالة من التوتر بعدما اشتبك عدد من السجناء مع عناصر الأمن ممّا أدّى إلى إصابة سجين و2 من القوى الأمنية في المكان، وفقاً لمعلومات “النهار”.

وأشار مصدر من داخل السجن في حديث لـ”النهار” إلى أن “الخلافات التي تحصل أخيراً ليست جديدة، بل هي وليدة تراكمات عدّة تنفجر اليوم على شكل أحداث تافهة صغيرة”، موضحاً أن “عناصر الأمن يتعاملون بـ”كلّ أدب واحترام مع السجناء لأنهم يتفهمون مطالبهم المحقّة لجهة تأمين الطبابة ومستوى خدماتي أفضل، ولكن هذا لا يعني السماح لأيّ أحد بالتطاول على العسكريّ الموكل إليه حماية المركز لأنّه يعاني الظروف نفسها، وما حدا عراسو خيمة”.

ويوضح المصدر في سياق كلامه أن “عناصر الأمن ضبطت مرّات عدة أدوات حادة مع السجناء وأحبطت محاولات تخريب ونزاعات كثيرة”، كاشفاً أن “النزاع الذي وقع اليوم بدأ بالتلاسن وسرعان ما تطوّر إلى تضارب بالأيدي أُصيب خلاله أحد السجناء و2 من العناصر المتواجدة في المكان وحالتهم جيّدة، قبل أن تعود القوى الأمنية وتفرض سيطرتها منعاً من تفاقم المشكلة أكثر”.

هذا وكان قد وجّه السجناء في رومية صرخة عبر “النهار” في وقت سابق حذّروا فيها من أنّهم سيتخذون خطوات تصعيدية ابتداءً من هذا الأسبوع للحصول على حقوقهم كافة وفي طليعتها حقّ الاستشفاء والطبابة وقد يضربون عن الطعام أيضاً كأسلوب للضغط على الدولة، محذرين “الجهات المعنية من تجاهل صرخاتهم هذه المرة وإلّا سينفجر السجن غضباً وستكون النتيجة وخيمة”.

    المصدر :
  • النهار

المزيد من أخبار لبنان

كهرباء زحلة
كهرباء زحلة: التغذية إلى تحسّن في هذا التاريخ
ناصر ياسين
ياسين لصوت بيروت إنترناشونال: اجتماع في بلدية بيروت لمتابعة ملف مطمر الجديدة
الدولار و الليرة اللبنانية
خطة مالية تطلقها الهيئات الاقتصادية.. وميقاتي يدرسها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جورج الراسي
الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
نيكول سابا
بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر