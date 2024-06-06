غملوش: الاعتداء على البعثات الاجنبية يؤدي الى تصنيف لبنان ضمن البلدان الخطرة

شجب السفير العالمي للسلام حسين غملوش في بيان، “الاعتداء على السفارة الاميركية في عوكر، انطلاقا من ان الاعتداء على البعثات الدبلوماسية الاجنبية يؤدي الى تصنيف لبنان ضمن البلدان الخطرة، ما يعرض سمعته للخطر ويؤدي الى تداعيات خطيرة على المستوى الامني ويدفع السفارات الى الطلب من رعاياها عدم التوجه الى لبنان، وبالتالي خسارة الموسم السياحي”.

وقال: “إن هذه الاعمال العدائية مستنكرة ومدانة من اي جهة اتت واي جهة استهدفت، فهي تتعارض مع قيم السلام والتعايش السلمي التي يجدر ان تسود العالم انطلاقا من تكريس مبدأ الحوار كوسيلة وحيدة لحل النزاعات مهما كبرت وتفاقمت، تفاديا لازهاق ارواح الابرياء”، مشددا على “الدور الفعال للاجهزة الامنية والجيش في ضبط الامن والقيام بعمليات استباقية لتفادي مثل هذه الافعال الاجرامية”.

وتعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر، أمس الاربعاء، إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

هذا وصدر عن السفارة الأميركية في بيروت ما يلي: “تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية عند الساعة 8:34 صباحاً. وبفضل ردّ الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني، السفارة والعاملين فيها بخير، والتحقيقات جارية”.