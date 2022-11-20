الأحد 26 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 20 نوفمبر 2022 |
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غوتيريش يشيد بأعمال مؤتمر نزع السلاح الذي ترأسه لبنان

منذ 45 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “بما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إشادة تتعلق بالاختتام ‏الناجح للدورة الثالثة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط‎.‎
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وهنأ الأمين العام الدول المشاركة في المؤتمر برئاسة لبنان، ممثلا بالمندوبة الدائمة بالوكالة جان مراد، على المداولات البناءة التي ‏لامست مجالات كانت تعد خطوطا حمراء، وكذلك رحب بالمخرجات التي خلص اليها المؤتمر من أجل صياغة معاهدة مستقبلية ‏كركيزة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة المدمرة”.‏

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