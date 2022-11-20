غوتيريش يشيد بأعمال مؤتمر نزع السلاح الذي ترأسه لبنان

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “بما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إشادة تتعلق بالاختتام ‏الناجح للدورة الثالثة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط‎.‎

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وهنأ الأمين العام الدول المشاركة في المؤتمر برئاسة لبنان، ممثلا بالمندوبة الدائمة بالوكالة جان مراد، على المداولات البناءة التي ‏لامست مجالات كانت تعد خطوطا حمراء، وكذلك رحب بالمخرجات التي خلص اليها المؤتمر من أجل صياغة معاهدة مستقبلية ‏كركيزة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة المدمرة”.‏







