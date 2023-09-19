غوتيريش يُقدّر "سخاء لبنان": سنعمل على زيادة دعم الأسر الأكثر فقرًا

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمانة العامة في نيويورك.

وخلال اللقاء، جدد غوتيريش “تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني”، وأعرب عن تقديره لسخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين.

كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنّه “سيعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للأسر الأكثر فقرًا في لبنان وحل أزمة النازحين”.

بدوره شكر رئيس الحكومة الأمم المتحدة “على دعمها للبنان على الصعد كافة”. كما شكر غوتيريِش “على دعمه الموقف اللبناني خلال عملية التجديد لولاية اليونيفيل”، وجدد “تأكيد التزام لبنان القرارات الدولية”.

كذلك دعا ميقاتي “الأمم المتحدة إلى دعم لبنان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته”، وأعرب “عن قلق لبنان من ارتفاع اعداد النازحين السوريين، ومن عدم قدرته على تحمل المزيد خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعاني منها”.