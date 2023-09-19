الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوتيريش يُقدّر "سخاء لبنان": سنعمل على زيادة دعم الأسر الأكثر فقرًا

منذ 8 دقائق
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس نجيب ميقاتي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمانة العامة في نيويورك.

وخلال اللقاء، جدد غوتيريش “تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني”، وأعرب عن تقديره لسخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين.

كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنّه “سيعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للأسر الأكثر فقرًا في لبنان وحل أزمة النازحين”.

بدوره شكر رئيس الحكومة الأمم المتحدة “على دعمها للبنان على الصعد كافة”. كما شكر غوتيريِش “على دعمه الموقف اللبناني خلال عملية التجديد لولاية اليونيفيل”، وجدد “تأكيد التزام لبنان القرارات الدولية”.

كذلك دعا ميقاتي “الأمم المتحدة إلى دعم لبنان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته”، وأعرب “عن قلق لبنان من ارتفاع اعداد النازحين السوريين، ومن عدم قدرته على تحمل المزيد خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعاني منها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: المطلوب انتخاب رئيس وفق أحكام الدستور
    النازحون السوريون
    أين ذهبت أموال المساعدات للسوريّين في لبنان؟
    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    كركي: نأمل تأمين الكهرباء 24/24 في المركز الرئيسي للصندوق للولوج الى الموقع على مدار الساعة

    الأكثر قراءة

    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    وديع الشيخ
    وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
    دراجة تسير بمفردها
    "شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!