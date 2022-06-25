غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟

انطلقت الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، اليوم، في مختلف المناطق اللبنانية وسط أجواء أمنية هادئة وفرتها الاجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي داخل المراكز، والجيش اللبناني خارج المراكز.

وفي الهرمل، جرت الامتحانات في ثلاثة مراكز مخصصة للقضاء، وسُجّل غياب عدد من الأساتذة المراقبين وعدد آخر من التلامذة من دون حدوث أي مشاكل أخرى.

وأكّد رئيس دائرة التربية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر أن “نسبة الغياب لا تتعدى الـ٣ في المئة فيما تجري الامتحانات في يومها الأول بأجواء أمنية هادئة مع استحدات مراكز جديدة من أجل تخفيف أعباء الانتقال على التلامذة والاساتذة بناءً لتوجيهات وزارة التربية”.

من جهة أخرى، ناشد المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر، عبر “صوت لبنان”، أصحاب المولدات بتزويد مراكز الامتحانات بالتيار الكهربائية.

وتسببت العتمة التي خيمت على بعض مراكز إمتحانات الشهادة المتوسطة البريفيه في الضنية نتيجة إنقطاع التيار الكهربائي والعاصفة الجوية التي ضربت المنطقة اليوم في تأخر إنطلاق الإمتحانات أكثر من ساعتين، ما أدى إلى بقاء الطلاب خارج مراكز الإمتحانات وفي باحاتها، كما حصل في ثانوية سير الرسمية.

كذلك، ناشد رئيس بلدية البيرة محمد وهبي في بيان، أصحاب المولدات “تشغيلها ليتمكن الطلاب من تقديم امتحاناتهم الرسمية بعدما تعذر على البلدية تأمين مادة المازوت لمبنى التكميلية والثانوية”.

ولفت إلى أن “البلدية عاجزة عن تأمين مادة المازوت منذ أمس الأول لزوم آلياتها، لتتمكن من رفع النفايات”.