غياث يزبك رداً على "قاسم": يقاتل اسرائيل كلامياً ويدمر لبنان عملياً

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر منصة “إكس”: “شيخ نعيم يقاتل اسرائيل كلامياً ويدمر لبنان عملياً بعدما اقعدت الحرب حزبه واخرجته من الخدمة وحولته الى ظاهرة صوتية. لا تهددنا يا شيخ بالكربلائية فنحن في خضم مقتلة عامة و لا علاقة للعدمية القاتلة التي زجيتم نفسكم ولبنان في محرقتها بالفعل الكربلائي وروحيته السامية، ارحموا البيئة الحاضنة الشهيدة وارحموا لبنان.”

شيخ نعيم يقاتل اسرائيل كلامياً ويدمر لبنان عملياً بعدما اقعدت الحرب حزبه واخرجته من الخدمة وحولته الى ظاهرة صوتية. لا تهددنا يا شيخ بالكربلائية فنحن في خضم مقتلة عامة و لا علاقة للعدمية القاتلة التي زجيتم نفسكم ولبنان في محرقتها بالفعل الكربلائي وروحيته السامية، ارحموا البيئة… — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) August 15, 2025