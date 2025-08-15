الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
غياث يزبك رداً على "قاسم": يقاتل اسرائيل كلامياً ويدمر لبنان عملياً

منذ 9 دقائق
غياث يزبك

غياث يزبك

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر منصة “إكس”: “شيخ نعيم يقاتل اسرائيل كلامياً ويدمر لبنان عملياً بعدما اقعدت الحرب حزبه واخرجته من الخدمة وحولته الى ظاهرة صوتية. لا تهددنا يا شيخ بالكربلائية فنحن في خضم مقتلة عامة و لا علاقة للعدمية القاتلة التي زجيتم نفسكم ولبنان في محرقتها بالفعل الكربلائي وروحيته السامية، ارحموا البيئة الحاضنة الشهيدة وارحموا لبنان.”

