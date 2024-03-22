غياث يزبك: سيتم قريباً بدء العمل في صيانة نفق شكا

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك لاذاعة “لبنان الحر”، أنه “سيتم قريباً بدء العمل في صيانة نفق شكا وتأهيل الطريق المحاذية له، بعدما انهار جدارها منذ سنوات ولم يرمم بعد حتى الآن”، مشيراً الى انه “من المتوقع بدء ذلك، في مطلع الصيف المقبل”.

وقال: “إن الحكومة قد أقرت بالموافقة على اعمال الصيانة للنفق بعد المتابعة الحثيثة التي قام بها هو وزميله عضو التكتل النائب فادي كرم في هذا الصدد”، لافتا الى ان “تكلفة المشروع ستتراوح ما بين 6 و 10 ملايين دولار تقريبا، وان أعمال التصليح لن تطال الجدار المنهار قرب النفق فحسب، بل ستشمل أيضاً صيانة نفق شكا لناحية الانارة والاشارات والتزفيت، لأن المبلغ تم رصده من البنك الدولي، والتقيد ببنود السلامة المرورية كافة، شرط من شروط البنك لإقراض المال”.