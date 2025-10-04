السبت 12 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 4 أكتوبر 2025 |
غياث يزبك: على قادة حزب الله تسليم السلاح طوعاً الى الجيش

منذ 6 دقائق
النائب غياث يزبك

كتب النائب غياث يزبك عبر منصة “أكس”: “كي لا يضطر “حزب الله” إلى كتابة رد مغموس بحبرِ بيانِ حماس، ومنعاً لحرب عبثية تدمر ما بقي من لبنان تشنها اسرائيل لإرغامه على ذلك، على قادة حزب الله تسليم السلاح طوعاً الى الجيش اللبناني قبل الإحاطة الاولى عن خطة نزع السلاح غير الشرعي التي سيقدمها قائده الى مجلس الوزراء الاثنين”.

