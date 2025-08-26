الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غياث يزبك: ما صدر عن باراك مرفوض ويجب عليه تقديم اعتذار واضح

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2025 7:02 مساءً
غياث يزبك

غياث يزبك

A A A
طباعة المقال

كتب النائب غياث يزبك عبر منصة “إكس” تعليقًا على كلام الموفد الأميركي توم براك بحق الصحافيين قائلاً: “مهما كانت مكانة الشخصية، سياسية كانت أم لا، ومهما بلغ انزعاجها من الإعلام، يبقى للجسم الصحافي وممثلي وسائل الإعلام حصانة يجب احترامها، تسقط أمامها كل الفوقيات والمزاجيات”.

وأضاف: “ما صدر عن توم براك من داخل قصر بعبدا مرفوض تمامًا، ويجب عليه تقديم اعتذار واضح. وفي حال لم يفعل، على الجسم الصحافي أن يتخذ موقفًا حازمًا بوقف تغطية أنشطته الحالية والمقبلة، لأن التخاذل والتغاضي يشجّع المعتدي على التمادي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف شخص
    بالصّور.. ضبط معمل لتصنيع المخدرات في بعلبك
    وزير الاعلام بول مرقص
    مرقص: حريص على كرامة كلّ إعلامي
    النائبة بولا يعقوبيان
    بولا يعقوبيان: الصحافة في ‎لبنان تبقى ركيزة الحرية وصوت الناس

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
    منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
    أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    هل يحمل باراك الى لبنان رداً اسرائيلياً تفاوضياً؟