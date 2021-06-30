غياض: الراعي سيقترح حلولاً من الفاتيكان

أشار المسؤول الإعلامي في بكركي، وليد غياض، إلى أن ”البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، سيركز خلال تواجده في الفاتيكان على الأزمة اللبنانية ككل وأسبابها ووجع الناس”، لافتاً إلى أن “الوضع في لبنان بات غير محمول، وكل الأمور التي تحدث تستدعي حالة طوارئ أعلنها الفاتيكان في هذا اللقاء”.
وشدد غياض، خلال حديث تلفزيوني، على أن “الراعي سيكون له كلمة غدا بالفاتيكان، سيحمل خلالها هذا الوجع، وسيكون هناك اقتراحات لحلول منها الحياد والمؤتمر الدولي ودور الفاتيكان ودبلوماسيته في العمل، وكيف يمكننا مساعدة لبنان. وقداسة البابا شعر بهذا الوضع”. وأعرب عن أمله بأن ”يكون المسؤولون اللبنانيون على مستوى”.
ووصل الراعي ووفد بطاركة الشرق الكاثوليك والارثوذكس منذ بعض الوقت الى روما، للمشاركة غدا في لقاء الصلاة والتأمل من اجل لبنان الذي دعا اليه قداسة البابا فرنسيس.
وكان في استقبال البطريرك الراعي والوفد في المطار سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الياس الخازن واركان السفارة، سفير ارمينيا في روما، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية في الاباتي نعمة الله الهاشم ووكلاء الرهبانيات المارونية في روما.