غياض: الراعي سيقترح حلولاً من الفاتيكان

أشار المسؤول الإعلامي في بكركي، وليد غياض، إلى أن ‏‏”البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، سيركز خلال تواجده ‏في الفاتيكان على الأزمة اللبنانية ككل وأسبابها ووجع ‏الناس”، لافتاً إلى أن “الوضع في لبنان بات غير محمول، وكل ‏الأمور التي تحدث تستدعي حالة طوارئ أعلنها الفاتيكان في ‏هذا اللقاء‎”.

وشدد غياض، خلال حديث تلفزيوني، على أن “الراعي ‏سيكون له كلمة غدا بالفاتيكان، سيحمل خلالها هذا الوجع، ‏وسيكون هناك اقتراحات لحلول منها الحياد والمؤتمر الدولي ‏ودور الفاتيكان ودبلوماسيته في العمل، وكيف يمكننا مساعدة ‏لبنان. وقداسة البابا شعر بهذا الوضع”. وأعرب عن أمله بأن ‏‏”يكون المسؤولون اللبنانيون على مستوى”.‏

ووصل الراعي ووفد بطاركة الشرق الكاثوليك والارثوذكس ‏منذ بعض الوقت الى روما، للمشاركة غدا في لقاء الصلاة ‏والتأمل من اجل لبنان الذي دعا اليه قداسة البابا فرنسيس.‏

وكان في استقبال البطريرك الراعي والوفد في المطار سفير ‏لبنان لدى الفاتيكان فريد الياس الخازن واركان السفارة، سفير ‏ارمينيا في روما، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية في ‏الاباتي نعمة الله الهاشم ووكلاء الرهبانيات المارونية في ‏روما.‏