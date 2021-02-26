غياض: يجب ألا يكون أي لبناني بعيداً عن طروحات الراعي

كشفت معلومات صحفية أن بكركي تمنّت على من كتبوا كلمة المؤيدين أن تبقى تحت سقف اللياقة وألا تتهجم على أحد. وأشارت المعلومات إلى أن بكركي تُصرّ على أنها ليست من دعت إلى الحضور إلى الصرح والتحضيرات باتت شبه جاهز.

توازياً، قال المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض في حديث لفزيوني، “بكركي بيت الجميع وهذا التحرك ليس سياسيًّا ويجب ألا يكون سياسيًّا أو أن يتوجه ضدّ أحد إنّما هو لتأييد البطريرك بطروحاته الوطنيّة التي لا تستهدف أحداً”.

وأضاف عن عدم حضور جمهور “التيار”: “ليست رسالة تباعد عن بكركي و”التيار” دائماً موجود في الصرح ويجب ألا يكون أي لبناني بعيداً عن طروحات الراعي”.