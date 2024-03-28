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غير مقبول.. الأمم المتحدة تستنكر استهدف المسعفين بجنوب لبنان

منذ 14 ثانية
سيارة إسعاف مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على الهبارية جنوب لبنان

سيارة إسعاف مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على الهبارية جنوب لبنان

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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها جرّاء الهجمات المتكررة و”غير المقبولة” على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم في جنوب لبنان، وذلك غداة مقتل عشرة مسعفين في غارات إسرائيلية.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا في بيان: “أدت الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ36 ساعة الماضية إلى خسائر كبيرة”، وأضاف لقد “قُتل ما لا يقل عن 11 مدنيًا في يوم واحد، من بينهم عشرة مسعفين”.

وتابع: “أشعر بقلق بالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة الطارئة لمجتمعاتهم المحلية”.

وأشار ريزا إلى أن “الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي وهي غير مقبولة”.

يشار إلى أن القصف الإسرائيلي على بلدتين في جنوبي لبنان تسبب بمقتل 9 أشخاص، مساء الأربعاء.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن 6 قتلوا في غارة إسرائيلية على مبنى في بلدة طيرحرفا، كما قتل 3 في غارة مماثلة على استراحة (مطعم) في بلدة الناقورة.

وأضافت الوكالة أن القتلى في الناقورة هم من مسعفي الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، مشيرة إلى أنهم تجمعوا إلى جانب الاستراحة المستهدفة للتوجه إلى بلدة طيرحرفا.

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