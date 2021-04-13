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غيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

13 - أبريل - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس حيث يتحول الى دافىء.
(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة)

– الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

– الحرارة على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 15 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
– الانقشاع: جيد اجمالا.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65%
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، رارة سطح الماء: 19 درجة.
– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 6,09
– ساعة غروب الشمس: 19,09

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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