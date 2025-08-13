الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
فؤاد السنيورة: قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة نهائي ومفصلي

منذ 35 دقيقة
رئيس الوزراء السابق ​فؤاد السنيورة

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه ببيروت وفدًا من المركز الثقافي الإسلامي برئاسة السفير هشام دمشقية، وحضور أعضاء من الهيئتين الإدارية والعامة، حيث جرى البحث في قضايا ثقافية ووطنية راهنة.

وأطلع دمشقية الرئيس السنيورة على نشاطات المركز الثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل نحو شهرين، وخطة توسيع الهيئة العامة ورفدها بطاقات جديدة لتعزيز رسالة المركز في تثبيت هوية بيروت وترسيخ المواطنة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة.

وأشاد الوفد بمواقف السنيورة الوطنية وخبرته في إدارة الأزمات، مذكّرًا بدوره خلال حرب تموز 2006 وأحداث 7 أيار 2008.

بدوره، أكد السنيورة دعمه الكامل لمسيرة المركز الثقافي الإسلامي باعتباره الذراع الثقافية لدار الفتوى، مشددًا على ضرورة تعزيز الحضور الثقافي والوطني عبر استقطاب الطاقات النخبوية والتواصل مع الجهات الرسمية لتأدية رسالة الاعتدال والعيش المشترك.

وحذّر من استمرار ازدواجية السلطة في لبنان، معتبرًا أن قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة نهائي ومفصلي، وفرصة حقيقية لبدء إعادة بناء الدولة واستعادة سلطتها الكاملة على أراضيها. وأكد أن الجيش اللبناني يشكل العمود الفقري لوحدة البلاد ويتمتع بثقة اللبنانيين، داعيًا “حزب الله” إلى إدراك دقة المرحلة وتخفيف الاحتقان تمهيدًا لاستعادة الدولة لسلطتها.

وتطرّق السنيورة إلى القرار 1701، معتبرًا أن عدم التزام الطرفين به أدى إلى توريط لبنان في حرب تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن إسرائيل عززت قدراتها العسكرية في وقت لم يشهد فيه الطرف الآخر خطوات موازية.

كما شدد على أهمية أن يتصرف الجيش والدولة بحكمة بانتظار نتائج الدراسة التي تعدها قيادة الجيش بشأن آليات تطبيق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، داعيًا إلى تواصل محلي وخارجي مع الأشقاء والأصدقاء لتعزيز قناعة أن الدولة هي مصدر الحماية والوحدة، ورفض أي ازدواجية في السلاح.

وفي ختام اللقاء، أكد السنيورة أهمية استمرار عمل منصة رؤساء الحكومات السابقين، معلنًا أن لقاءً سيعقد قريبًا عقب عودة الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام من السفر، للتشاور في الاستحقاقات الداخلية الداهمة وضمان الوصول بلبنان إلى شاطئ الأمان بالتعاون مع المجتمعين العربي والدولي وفق اتفاق الطائف.

