فؤاد مخزومي: آن الأوان أن يعود السوريون إلى وطنهم الآمن

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “اكس”: “بعد أن استعادت سوريا استقرارها وأصبح معترفاً بها كدولة آمنة، وبدأت المجتمعات الدولية التفاوض لإعادة اللاجئين، حان الوقت أن يتخذ لبنان الخطوة نفسها. لقد كان لبنان الجار الكريم منذ عام 2011، لكنه اليوم يواجه ضغوطاً اقتصادية وخدماتية لا تُحتمل. آن الأوان أن يعود السوريون إلى وطنهم الآمن، فمصلحة لبنان وشعبه يجب أن تكون أولاً”.

