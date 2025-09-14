الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
فؤاد مخزومي: تؤكد السعودية مرة جديدة دورها الريادي في دعم الاستقرار بالمنطقة

منذ 16 دقيقة
النائب فؤاد مخزومي

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة “أكس”: “من قمة بيروت في العام ٢٠٠٢ وصولا إلى اليوم ، تؤكد المملكة العربية السعودية مرة جديدة دورها الريادي في دعم السلام والاستقرار في المنطقة. القرار التاريخي الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بفضل الجهد السعودي–الفرنسي، يعكس التزاماً دولياً متجدداً بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. تحية تقدير للمملكة على قيادتها الدبلوماسية الحكيمة”.

