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فؤاد مخزومي: تقرير EASA و ICAO عن تصنيف المطار "وصمة عار"

منذ 10 دقائق
فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

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كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “اكس”:

“لم يكن ينقص لبنان أزمة جديدة تضاف إلى أزماته المتعددة حتى أتى تقرير كل من EASA و ICAO ليصنف مطار رفيق الحريري الدولي على أنه ما دون المقبول، يحذر من خطر على سلامة المسافرين”.

وأضاف مخزومي: “ما حصل وصمة عار وفضيحة جديدة سببها الطبقة الحاكمة وسياساتها المتعاقبة في عدم تعيين موظفين مؤهلين ومن ذوي الخبرة وفي إدارة هذا المرفق الحيوي والأساسي، الذي يجب أن تكون إدارته مستقلة عن إدارة وإشراف الهيئة الناظمة لمديرية الطيران المدني، ومن الضروري أيضًا زيادة عدد المراقبين الجويين الذي يعتبر حاليًا غير كاف لاعتبارات طائفية. فلماذا لم يتم اتخاذ خطوات وإجراءات تصحيحية وفق المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن لتجنب الوقوع بما وقعنا به، علمًا أنه يتوجب على رئيس حكومة تصريف الأعمال أن يوضح للرأي العام ما هي الخطوات التي سيقوم بها بعد نشر التقرير وأين خطة حكومته الطارئة لحل هذا النوع من الأزمات التي تتعلق بالأمن الوطني والشخصي وتهدد حياة آلاف المواطنين؟ خصوصًا أنه إن لم يتم تدارك الأمر قد نكون أمام كارثة جديدة لا تحمد عقباها ويصعب احتواء تداعياتها”.

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