فؤاد مخزومي: خدمة الوطن أمانة لا يمكن التفريط بها

كتب النائب فؤاد مخزومي على “إكس”:

“في وطنٍ أنهكته الأزمات وتربّصت به المخاطر من كل جانب، يبقى الأمن العام اللبناني نموذجًا للمؤسسة الوطنية التي تعمل بتفانٍ لحماية أمن لبنان واستقراره. تحيّة إلى قيادة الأمن العام وضبّاطه وعناصره، الذين يجسّدون روح الانضباط والمسؤولية في أصعب الظروف، ويثبتون أن خدمة الوطن أمانة لا يمكن التفريط بها. كل عام وأنتم بخير”.

