فؤاد مخزومي: شكراً للمملكة على هذا النهج العروبي المشرّف

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة “إكس”: “بكل تقدير وامتنان، نُثمّن الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

إنّ التحرّك الدبلوماسي المسؤول والحكيم الذي قادته المملكة مؤخراً في ملف الاعتراف بدولة فلسطين، يؤكّد مجددًا مكانتها كمرجعية عربية ودولية في نصرة الحق والعدالة، ويُجسّد قيادتها الثابتة في ترسيخ الاستقرار والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب.

شكرًا للمملكة قيادةً وشعبًا على هذا النهج العروبي الصادق والمشرّف”.

