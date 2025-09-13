السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
فؤاد مخزومي: على مجلس النواب إقرار هذا المشروع سريعاً

منذ ساعتين
النائب فؤاد مخزومي

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصّة “أكس”: “إقرار مشروع قانون إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء يشكّل خطوة استراتيجية نحو بناء بنية رقمية حديثة، وخلق فرص عمل تواكب العصر.

على مجلس النواب إقرار هذا المشروع سريعًا لمنح لبنان فرصة حقيقية للنهوض وللتأسيس لجمهورية رقمية تليق بطموحات أبنائه”.

