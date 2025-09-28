فؤاد مخزومي في العيد الـ 40 لأمن الدولة: صمّام أمان الوطن

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على أكس: بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، أتوجّه بالتهنئة إلى قيادة الجهاز وضباطه وأفراده، الذين يشكّلون صمّام أمان الوطن وحصنه المنيع في وجه التحديات.

وأضاف: كل عام وأنتم بخير.

