فؤاد مخزومي في العيد الـ 40 لأمن الدولة: صمّام أمان الوطن

منذ ساعة واحدة
النائب فؤاد مخزومي

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على أكس: بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، أتوجّه بالتهنئة إلى قيادة الجهاز وضباطه وأفراده، الذين يشكّلون صمّام أمان الوطن وحصنه المنيع في وجه التحديات.

وأضاف: كل عام وأنتم بخير.

