فؤاد مخزومي: كل الدعم لمواقف الرئيس عون الوطنية

منذ ساعة واحدة
النائب فؤاد مخزومي رئيس الجمهورية جوزاف عون

أكد النائب فؤاد مخزومي الدعم الكامل للمواقف الوطنية رئيس الجمهورية جوزاف عون التي تهدف إلى تمكين لبنان من استعادة سلطة الدولة الكاملة على أراضيه وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها.

وشدّد في تصريح عقب لقائه الرئيس عون “على أنّ لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا عبر تطبيق الدستور وتفعيل القوانين والالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حماية سيادته واستقلاله، وتؤمّن في الوقت نفسه الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، واستعادة الأسرى، وإطلاق مسار الإعمار بما يفتح الباب أمام نهوض اقتصادي واجتماعي متكامل”.

وأضاف: “اعتبرتُ أن لبنان يحتاج إلى إصلاح جذري وشامل يعيد الثقة الداخلية والخارجية بدولته واقتصاده ومؤسساته، كضرورة وجودية تمكّن اللبنانيين من الصمود وتفتح المجال أمام الأجيال القادمة للعيش بكرامة في وطن يليق بتضحياتهم. شدّدتُ على أن وحدة اللبنانيين والتفافهم حول دولتهم ورئيسهم ومؤسساتهم الدستورية هي المدخل الحقيقي لعبور هذه المرحلة الصعبة”.

وأردف: “أكدتُ أننا، بما نمثّل، سنكون في طليعة العاملين على ترسيخ السيادة وبناء الدولة ومؤسساتها، والعمل مع جميع الشركاء المخلصين للوصول إلى لبنان مزدهر وآمن وحرّ”.

