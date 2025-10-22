الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
فؤاد مخزومي: لإحالة مشروع القانون المعجل على مجلس النواب

منذ ساعتين
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة “أكس”: “وقعت إلى جانب عدد من زملائي النواب على اقتراح قانون تصويت المغتربين، انطلاقا من ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، لا سيما في ما يتعلق بحق اللبنانيين المنتشرين حول العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنواب في دوائر نفوسهم.

ندعو فخامة الرئيس إلى مواصلة جهوده الوطنية وحث الحكومة على المبادرة فورا إلى إحالة مشروع القانون المعجل على مجلس النواب، تأكيدا على مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وصونا لحقهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني”.

