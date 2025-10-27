فؤاد مخزومي: لا أمن ولا استقرار في ظلّ السلاح المتفلّت

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “اكس”: “نتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلة الشاب إيليو أبو حنّا، الذي خسر حياته قرب مخيم شاتيلا، ونطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة المرتكبين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، فلا أمن ولا استقرار في ظلّ السلاح المتفلّت. ما حصل يؤكد مجددًا أنّ نزع السلاح من جميع المخيّمات الفلسطينية أصبح ضرورةً وطنيةً وأمنيةً عاجلة، فلا يجوز أن تبقى أيّ بقعة على الأراضي اللبنانية خارج سلطة الدولة والقانون. آن الأوان لوضع حدّ نهائي لهذا الواقع الشاذّ، واستعادة هيبة الدولة كاملةً على كامل أراضيها”.

