الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فؤاد مخزومي: لا أمن ولا استقرار في ظلّ السلاح المتفلّت

منذ ساعة واحدة
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

A A A
طباعة المقال

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “اكس”: “نتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلة الشاب إيليو أبو حنّا، الذي خسر حياته قرب مخيم شاتيلا، ونطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة المرتكبين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، فلا أمن ولا استقرار في ظلّ السلاح المتفلّت. ما حصل يؤكد مجددًا أنّ نزع السلاح من جميع المخيّمات الفلسطينية أصبح ضرورةً وطنيةً وأمنيةً عاجلة، فلا يجوز أن تبقى أيّ بقعة على الأراضي اللبنانية خارج سلطة الدولة والقانون. آن الأوان لوضع حدّ نهائي لهذا الواقع الشاذّ، واستعادة هيبة الدولة كاملةً على كامل أراضيها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط
    أبو الغيط في بيروت.. إليكم التفاصيل
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع يدعو النواب لمقاطعة جلسة الغد
    الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا نيابيا حضر الى قصر بعبدا
    الرئيس عون يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها ودعم حق المغتربين بالمشاركة

    الأكثر قراءة

    صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
    تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟
    مشهد للمباني السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
    تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟
    مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
    منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!