فؤاد مخزومي: لبنان لا يستطيع أن يبقى على هامش التحولات

منذ 38 دقيقة
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

كتب رئيس حزب” الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “اكس”: “بينما تتحرّك دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر، وتركيا، والأردن، وقطر، في مسار إقليمي بنّاء ترعاه الولايات المتحدة برئاسة الرئيس دونالد ترامب، لوضع حد للحرب على غزة وإطلاق مسار إعادة الإعمار، يبقى لبنان غائبًا عن هذا الزخم بفعل سياسة العزلة التي يفرضها حزب الله، خدمةً لمصالح خارجية لا تشبه مصالح اللبنانيين”.

ورأى ان “الفرصة اليوم حقيقية وتاريخية، ولبنان لا يستطيع أن يبقى على هامش التحولات”، داعيا” الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات فورية وشفافة، تبدأ بتنفيذ قرار نزع سلاح جميع الميليشيات، والانطلاق بإعادة إعمار بيروت ولبنان”.

وختم:”لقد انتهى وقت الكلام… المطلوب اليوم أفعالٌ تحفظ الوطن وتستعيد الدولة”.

