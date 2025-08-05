فؤاد مخزومي: ندعو الحكومة إلى اتخاذ القرار الجازم

دعا النائب فؤاد مخزومي الحكومة إلى “اتخاذ القرار الجازم لنزع كل السلاح غير الشرعي”.

وقال عبر منصة “أكس”: “ندعو الحكومة إلى اتخاذ القرار الجازم لنزع كل السلاح غير الشرعي، بجدول زمني مفصل وواضح، تطبيقا لاتفاق الطائف والدستور واتفاق وقف إطلاق النار وقرارات الشرعية الدولية. ونعتبر أن هذا القرار سوف يحمي لبنان ويحرر النقاط الخمس، ويمهد لبدء ورشة الاعمار، وتنشيط الاقتصاد وقدوم الاستثمارات”.

أضاف: “لا خيار إلا استعادة الدولة قرارها وسلطتها على كل أراضيها وحدودها كافة”.

ندعو الحكومة لاتخاذ القرار الجازم لنزع كل السلاح غير الشرعي، بجدول زمني مفصل وواضح، تطبيقًا لاتفاق الطائف والدستور واتفاق وقف إطلاق النار وقرارات الشرعية الدولية. ونعتبر أن هذا القرار سوف يحمي لبنان ويحرر النقاط الخمس، ويمهد لبدء ورشة الاعمار، وتنشيط الاقتصاد وقدوم الاستثمارات.… — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 5, 2025