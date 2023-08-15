الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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فاجعة تهز طرابلس… مقتل شابان ضحية حادث سير مروّع

منذ 8 ثواني
عبدالكريم الفاكهاني وعبدالعزيز الضناوي

عبدالكريم الفاكهاني وعبدالعزيز الضناوي

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غرد النائب أشرف ريفي على حسابه عبر منصة “إكس”: “فُجعنا بسقوط المأسوف على شبابهما عبدالكريم الفاكهاني وعبدالعزيز الضناوي، ضحيتَي حادث سير أليم”.

وأضاف: “لا يوجد عزاء في خسارة الشباب إلا في التصبر والدعاء الى الله أن يشملهما بواسع رحمته”.

وتابع، “كل التعازي لعائلتَي الشابين ولمحبيهما، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وكانت قد أفادت غرفة التحكم المروري، صباح اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتيلين نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد القلمون المسلك الشرقي.

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