فاجعة تهز طرابلس… مقتل شابان ضحية حادث سير مروّع

غرد النائب أشرف ريفي على حسابه عبر منصة “إكس”: “فُجعنا بسقوط المأسوف على شبابهما عبدالكريم الفاكهاني وعبدالعزيز الضناوي، ضحيتَي حادث سير أليم”.

وأضاف: “لا يوجد عزاء في خسارة الشباب إلا في التصبر والدعاء الى الله أن يشملهما بواسع رحمته”.

وتابع، “كل التعازي لعائلتَي الشابين ولمحبيهما، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

فُجعنا بسقوط المأسوف على شبابهما عبدالكريم الفاكهاني وعبدالعزيز الضناوي، ضحيتَي حادث سَير أليم.

لا يوجد عزاء في خسارة الشباب إلا في التصبر والدعاء الى الله أن يشملهما بواسع رحمته.

كل التعازي لعائلتَي الشابين ولمحبيهما.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/5rkEAcuuRn — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) August 15, 2023

وكانت قد أفادت غرفة التحكم المروري، صباح اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتيلين نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد القلمون المسلك الشرقي.

إلحاقآ للحادث المروري على اوتوستراد #القلمون المسلك الشرقي اصبحت الحصيلة النهائية قتيلان — التحكم المروري (@tmclebanon) August 15, 2023