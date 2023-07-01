فاجعة في شمال لبنان.. ابنة الست سنوات تعرضت لاعتداء جنسي وتوفيت!

توفيت الطفلة لين طالب (6 سنوات) أمس السبت، بعد مرور 8 أيام على إقامتها مع أمّها في منزل جدّيها في المنية، إثر طلاق والديها، وفقاً لما نقلته صحيفة النهار.

وأكّد تقريران طبّيان شرعيّان منفصلان تعرّضها لاعتداء جنسي قُبيل وفاتها.

في التفاصيل، نقلت الوالدة طفلتها إلى مستشفى المنية الحكومي، وكانت حرارتها مرتفعة، قبل أن تعود وإيّاها أدراجهما على الرغم من أنّ الطبيب طلب دخولها الفوري إلى المستشفى. وفي اليوم التالي، توفيت الطفلة في منزل جدّيها.

وأشار تقرير طبيب شرعي إلى كدمات على وجه الطفلة وتورّم في الشفتين، وأكّد تعرّضها لاعتداء جنسي.

ورفع أهل والدها دعوى قضائية في حقّ أهل والدتها، أثبت طبيب شرعي آخر على إثرها حادثة الاعتداء الجنسي، فيما رفضت المستشفى تقديم أيّ معلومات، في وقت يخضع الوالدان للتحقيق.