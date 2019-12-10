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فاجعة في طرابلس… وفاة شاب وشقيقته بانهيار سقف منزلهما في الميناء

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استفاقت مدينة الميناء في طرابلس على فاجعة وفاة المواطن  الشاب عبد الرحمن الكاخية و شقيقته ريما جراء انهيار  سقف المبنى الذي يقطناه في حي العصافيري في المدينة، وفق ما افاد مراسل “الجديد”.

وقد عمل الاهالي والدفاع المدني على ازالة الحطام وانتشال الضحيتين ونقلهما الى المستشفى.

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واضاف مراسل “الجديد” ان مدينة الميناء تشهد حالة من الاستياء الكبير ونقمة عارمة جراء الاهمال من قبل البلدية والسلطات المختصة.
لا سيما وان صاحب المنزل قد تقدم للبلدية بعدد من طلبات لترميم المبنى والكشف عليه ولم يتم التجاوب معه مما اثار حفيظة الاهالي وغضبهم على البلدية.

 

ولاحقاً ونتيجة الحادثة الاليمة، اقدم عدد  من الشبان على الدخول الى الباحة الخارجية لمبنى بلدية الميناء، واشعلوا النيران في حاويات النفايات وحطموا زجاج الباب الخارجي، ومن ثم اقتحموا المكتبة والقاعة الرئيسية وعبثوا بمحتوياتهما.

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