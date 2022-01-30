فادي ابو ديا لصوت الناس: موضوع سلاح حزب الله غير قابل للتفاوض.. والحزب اطلع على الورقة الكويتية والرد

لفت الصحافي فادي ابو ديا الى ان حزب الله اطلع على الورقة الكويتية، كما الردّ، قائلا: “طالما ان الورقة مرّت على الرئيس نبيه برّي فبطبيعة الحال ان حزب الله على معرفة بما ورد فيها وبما ورد في الردّ عليها”.

وشدد في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، على ان “حزب الله ليس موجودا في اليمن هو موجود في العراق استشارات عسكرية وفي سوريا وهو لا يتدخل لا بالتكتيك العسكري ولا في اي شيء عسكري في اليمن ولا تدريب لحوثيين في لبنان”.

ورأى انه “حين اتهم حزب الله بالارهاب من السعودية ردّ الحزب واعتبر ذلك تهجّما لفظيا”.

وفي خصوص الورقة الكويتية، قال او ديا: “موضوع سلاح حزب الله غير قابل للتفاوض.. فهل اي من الدول العربية يمكنها ان تعطي لبنان ضمانات ان اسرائيل لن تعتدي على لبنان؟ط.

وسأل: “الم يناقش حزب الله الاستراتيجية الدفاعية على طاولة حوار ميشال سليمان؟ متى تنصّل حزب الله من مناقشة الاستراتيجية الدفاعية؟”.

واعتبر ان “الحقد على حزب الله يصوّره بالسياسة مالك الدولة اللبنانية ومالك العسكر و”سوبرمان” موجود في كل الدول”.

وقال: “لبنان ليس منصة لا للارهاب ولا للمخدرات ولن يكون كذلك وحزب الله لا يريده ان يكون كذلك بدليل ان حزب الله قدّم دما ليحفظ لبنان من الارهاب “.

وشدد على انه هناك “مشروعين واضحين في المنطقة واحد يرفض اسرائيل واميركا والآخر يخدم اسرائيل واميركا وايران ليست “بعبعا” بدليل ان الدول العربية تفاوضها و”فاتحة معها حوارات واستثمارات”.

وتابع: “حزب الله استطاع ان يفشل مشاريع في المنطقة كانت السعودية عرابتها ولذلك هذا الحقد عليه”.

ورأى انه “لا يمكن الاستمرار في بلد تتحكم بمقدراته السفيرة الاميركية”، قائلا: ” نريد توازنا بين الشرق والغرب لا ان يكون لبنان كلّه لدى الاميركيين”.

واعتبر ان “جوهر المقايضة اليوم كلّ الامور المعيشية مقابل التخلي عن المقاومة”.

وعن موضوع الانتخابات النيابية قال: “من سيأخذ اكثرية نيابية يحكم “وسحطين على قلبو”.