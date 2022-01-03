فادي الحسن يبرر سبب الازدحام في مطار رفيق الحريري الدولي

ذكر رئيس ​مطار بيروت الدولي​ ​فادي الحسن​، تعليقًا على مقاطع الفيديو التي أظهرت ازدحام في المطار، أنه “يتم تقسيم مكنات التفتيش على حسب عدد المسافرين، والعدد يبدأ بالتصاعد من الآن وحتى 10 كانون الثاني”.

وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أن سبب الازدحام، هو أن عدد المسافرين فاق في يوم واحد باقي الأيام، حيث سجل حوالي 12 ألف مسافرًا، بينما باقي الايام كان حوالي 7 آلاف مسافرًا، ولم يكن هناك عدد كاف من مكنات التفتيش.

يشار إلى أن المطار كان قد شهد بعد ظهر أمس في ثاني أيام العام 2022 ازدحاماً كبيراً جداً، حيث زادت الأعداد عن حدها المقبول في شبه غياب تام لإجراءات التباعد، أو إجراءات كورونا الاحترازية، وقد اكتفت القوى الأمنية بفتح ثلاث منصات للتفتيش وأبقت المنصات الباقية خارج الخدمة.