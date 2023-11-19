فادي المصري نقيبًا للمحامين في بيروت.. وسامي الحسن في طرابلس

فاز مرشح حزب الكتائب المحامي فادي المصري بمركز نقيب للمحامين في بيروت ونال ١٩٧٣ صوتًا، فيما حصد منافسه المحامي عبدو لحود ١٩٥٠ صوتًا. أما في طرابلس، ففاز سامي الحسن بمركز نقيب المحامين في المدينة.

وقد فاز المحامون التالية أسماؤهم لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت: لبيب حرفوش، إيلي اقليموس، إسكندر الياس، وجيه مسعد، وحلّ المرشح المحامي إسكندر نجار عضوًا رديفًا.

وقال فادي المصري بعد انتخابه نقيبًا للمحامين في بيروت: “لن يخيوفنا بأي شيء طالما لنا الإرادة والتصميم وسنكون متعاونين متضامين، وعمل النقابة يعنينا كلنا ونحن سلسلة لا تنكسر بدأت مع أول نقيب وستستمر”.

أضاف: “أتكل على كل محامٍ منكم وتضامنكم وغدًا يوم آخر نبدأ به صفحة جديدة بالحياة النقابية، وبتضامننا نستطيع فعل كل شيء ونحن فوق الأحزاب وفوق كل انتماء”.

وتابع المصري: “لتكن لنا الإرادة لنسيان أي اختلاف وتوحيد جهودنا لنصبح أقوى حزب في لبنان”.

وكانت المنافسة على منصب نقيب المحامين انحصرت في الدورة الثانية بين المرشح عبده لحود المدعوم من القوات ومرشح الكتائب فادي المصري.

يذكر أن عملية التصويت كما فرز النتائج جرت إلكترونيًا وتنافس فيها ١١ محاميًا مرشحًا لمركز نقيب هذا العام.

أما في طرابلس، ففاز سامي الحسن بمركز نقيب المحامين، وأكد في أول كلام له بعد انتخابه، أنه “إذا عملنا بنفس واحد سنطور النقابة ونعزز حقوق المحامي”.

وأمل “أن نكون على خطى ثابتة صحيحة ونعمل يدًا واحدة”.