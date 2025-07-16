فادي كرم: التاريخ يُعيد نفسه مرتين

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم عبر منصة “إكس”: “التاريخ يُعيد نفسه مرتين،مرّة في شكل مأساة ومرّة في شكل مهزلة” كارل واركس.

لذا،على الدولة اللبنانية التصرّف بسرعة لفكفكة التنظيمات المُسلّحة والا فالتاريخ سيُعيد نفسه مرّة ومرّتين وثلاثة.

“التطور يكمن ليس في تعديل الوضع القائم، بل في التقدّم نحو ما يجب ان يكون” جبران خليل جبران”.

"التاريخ يُعيد نفسه مرتين،مرّة في شكل مأساة ومرّة في شكل مهزلة" كارل واركس.

لذا،على الدولة اللبنانية التصرّف بسرعة لفكفكة التنظيمات المُسلّحة والا فالتاريخ سيُعيد نفسه مرّة ومرّتين وثلاثة.

"التطور يكمن ليس في تعديل الوضع القائم، بل في التقدّم نحو ما يجب ان يكون" جبران خليل جبران. — Fadi Karam (@drFadiKaram) July 16, 2025