الأربعاء 21 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فادي كرم: التاريخ يُعيد نفسه مرتين

منذ 15 ساعة
فادي كرم

فادي كرم

A A A
طباعة المقال

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم عبر منصة “إكس”: “التاريخ يُعيد نفسه مرتين،مرّة في شكل مأساة ومرّة في شكل مهزلة” كارل واركس.

لذا،على الدولة اللبنانية التصرّف بسرعة لفكفكة التنظيمات المُسلّحة والا فالتاريخ سيُعيد نفسه مرّة ومرّتين وثلاثة.

“التطور يكمن ليس في تعديل الوضع القائم، بل في التقدّم نحو ما يجب ان يكون” جبران خليل جبران”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام: أناشد جميع اللبنانيين الابتعاد عن الفتنة
    النائب أشرف ريفي
    ريفي: أي صراع داخلي بين مكوّنات سوريا والمنطقة لا يخدم سوى المشروع الإسرائيلي
    وليد جنبلاط
    وليد جنبلاط: تدمير مبنى وزارة الدفاع السورية لا علاقة له بحماية الدروز

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!
    النائب أحمد الخير
    بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون