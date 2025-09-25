الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
فادي كرم: التعايش بين الدولة ومنظمات مسلحة غير ممكن

عضو تكل "الجمهورية القوية" الدكتور فادي كرم

كتب النائب فادي كرم على منصة “إكس”: “التعايش بين القانون واللاقانون مستحيل، التعايش بين الدولة ومنظمات مُسلّحة غير ممكن، التعايش بين شعب مُحب لوطنه وللقوانين ومجموعة ايديولوجية لا تؤمن بالوطن وبالشراكة والانتظام العام لا يُصلح. فإمّا الدولة تحسم امرها وتكون دولة، وإمّا تنهشها العصابات والخارجين عن القانون”.

