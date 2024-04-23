فادي كرم: التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بات أمراً واقعاً

رأى النائب فادي كرم أنّ “التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بات أمراً واقعاً مع اتجاه محور الممانعة والتيار الوطني الحر لتمرير مشروع قانون التمديد في الجلسة التشريعية لمجلس النواب الخميس المقبل، وسنكون فيها أمام “مسرحية نقاشات” وتحميل المسؤوليات ورمي بعضها على عاتق وزير الداخلية، إضافةً الى تبريرات لعدم الجاهزية فيما الهدف واضح، أنهما لا يريدان انتخابات”، مشددًا على أنّ “ما نشهده اليوم هو ضرب جديد للديمقراطية في لبنان”.

ورفض كرم، في حديث عبر “صوت كلّ لبنان”، “لجوء الاتحاد الأوروبي الى خيار صرف حزمة مساعدات مالية جديدة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه، ففي هذه المحاولة رشوة اللبنانيين تهدف الى تجنيب هذه الدول خيارين صعبين الدخول في حل سياسي في سوريا أو استيعاب هذه الأعداد على أراضيها، لذلك يتجه الاتحاد الاوروبي الى الحل الوسط بتمويل لبنان لابقائهم وهذا مرفوض”.

وأشار الى أن “القوات اللبنانية ماضية في تنفيذ خطتها الخاصة بالنازحين السوريين وهي تتابع الأمر مع البلديات والسلطات المحلية والأجهزة الامنية، لدفع العدد الأكبر منهم للعودة لبلادهم والنتائج بدأت تظهر”.