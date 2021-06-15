السبت 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فادي كرم: العهد أسقط كل التفاهمات باستثناء تفاهمه مع الدويلة الفارسية المسلحة

16 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 16 - يونيو - 2021 12:29 صباحًا
فادي كرم

فادي كرم

A A A
طباعة المقال

رأى أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق د. فادي كرم أن “العهد خسر الرهان وأسقط كل التفاهمات باستثناء تفاهمه مع الدويلة الفارسية المسلحة، واصبح بالتالي في مواجهة مباشرة مع الغالبية العظمى من اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية، معتبرا من جهة ثانية ان اللبنانيين ما كانوا ينتظرون بيان المجلس الاسلامي الأعلى ليؤكــد المؤكـــد بأن العهد المقيــد بالسلاح غير الشرعي، غير قـــادر على ادارة البلاد وعلى تحصينها من الأتون الجهنمي الذي دفعت إليه”.

وعليه لفت كرم في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية الى ان “ما نشهده على مستوى تأليف الحكومة، قائم على عدم احترام الدستور والصلاحيات ومبدأ فصل السلطات، ويجسد بالتالي النهج الإلغائي الذي يعتمده العهد للوصول الى غاياته، اهمها المجيء بحكومة “الأمل الرئاسي” لباسيل، و”الغطاء الشرعي” لسلاح حزب الله، مؤكدا وفقا لما تقدم ألا أمل بتأليف حكومة مهمة مع السلطة الحاكمة، لا بل ان مساعي ومبادرات البعض للخروج من هذه المتاهة مضيعة للوقت ولا فائدة منها مع سلطة رسمت سلفا طريق الخلافة الرئاسية وخط النفوذ الإيراني”.

ورداً على سؤال، أكد انه “سواء اعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري ام لم يعتذر، ساوم ام تمسك بمطالبه، فإن أي حكومة، مهما كان شكلها ومضمونها وبرنامجها، لن يكتب لها النجاح في ظل سلطة لا تنطلق الا من مصالحها السياسية والحزبية والشخصية، لتحدد مصالح لبنان واللبنانيين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حريق هائل في معمل سجاد قبلان في الجنوب
    بالفيديو.. فريق صوت بيروت يرافق عمليات إطفاء الحريق الهائل في معمل السجاد في الجنوب
    عضو تكتل لبنان القوى النائب جيمي جبور
    جيمي جبور: التيار لا يريد وزارة الطاقة.. والانجاز الذي سيحصل قبل انتهاء عهد عون هو تغيير سلامة
    النائب سليم عون
    سليم عون: لا نقبل بأن يُعامَل رئيس الجمهورية على طريقة "منكارمَك"!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد