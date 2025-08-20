الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
فادي كرم: الغطاء الشرعي لسلاح حزب الله لم يعد موجودا بعد الآن

فادي كرم

أكد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، “أن الغطاء الشرعي لسلاح حزب الله لم يعد موجودا بعد الآن”. وإستبعد اللجوء الى “خيار الفتنة الداخلية إذ إن القوى الأمنية تمسك بزمام الأمور لمنع الفتن وهي تضبط الحدود”.

ولفت الى “أن كل التهويل هو للضغط على القوى الأمنية كي لا تنفذ قرارات الحكومة”.

وعن إمكانية تسلح حزب “القوات اللبنانية” والدخول في مواجهة مع “حزب الله”، أشار كرم في “أن الكل تعلم من تجارب الماضي ولا يمكن قراءة المستقبل بأحداث الماضي”، معتبرا “أن فريق ما يسمى بالممانعة يحاول بث الفوضى من خلال رمي هذه الإشاعات إذ لم يعد أمامه سوى هذه الطريقة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إجابات الجانب الإسرائيلي سلبية،أوضح كرم “أن لبنان يملك مصلحة بالاستمرار بهذا المسار الإصلاحي لا سيما حصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية، إذ إن “حزب الله” لم يجلب سوى الدمار للبنان”.

ودعا كرم الى “ضرورة وضع حد للإيديولوجيا المختلفة التي يحاول “حزب الله”أن يفرضها على لبنان”، مشددا على “أهمية مواجهة كل الاطماع الخارجية في حق لبنان إن كانت من قبل إسرائيل أو من قبل إيران”.

