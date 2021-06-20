فادي كرم: دمّرتم الدولة واهلكتم الشعب بتحالفاتكم مع اعداء الحرّية

ردّ أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم على الوزير السابق جبران باسيل عبر “تويتر”. وقال كرم: “انهيتم البلد ودمّرتم الدولة واهلكتم الشعب بتحالفاتكم مع اعداء الحرّية ومع محور الذلّ والتخلّف، فعن اي حقوق تتكلّمون؟”.

وأضاف: “أكبر جريمة اقترفتوها هي خداعكم للشعب اللبناني على مدى ثلاثين سنة، ولكنه سيحاسبكم قريباً”.

بدورها، ردّت الوزيرة السابقة مي شدياق على كلام باسيل بالقول: “أتمنى عدم التعليق على السخافات، إنما الفاشل جبران باسيل لم يتعلم من معلمه الا الهروب للأمام”.

وأضافت: “مقتنع بأن اتهام غيره يبيض صفحته! حال ميؤوس منها ولن ينضج! المجرم بحق الوطن والمسيحيين هو أنت! بطل الـfundraisung”.

وتابعت: “المستغل لمناصب الدولة والLDA اكبر الفضائح، هو أنت! إن لم تستح فافعل ما شئت”.