فادي كرم: طاولة بري الحوارية استعراضية.. وأخشى من الانزلاق لحرب شاملة

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أنّ الطاولة الحوارية، التي يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري استعراضية وهدفها أن يتحمّل الجميع مسؤولية عدم الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.

واعتبر، في حديث عبر الـLBCI، أنّ الثنائيّ أمل وحزب الله لا يريد الوصول إلى حل، في موضوع الرئاسة ويرفض عقد جلسات، للاتفاق على اسم.

وقال: “لكنّه يقوم بعقد جلسات مغلقة وسرية مع الموفدين، لعرض مطالبهم والحصول عليها.”

وأضاف: “اعتاد محور الممانعة على أن يشلّ البلاد ويدعونا إلى التنازل، لكنّنا لن نعطيه رئيسًا للجمهورية كما يريد.”

وأكّد أنّ المرشح، الذي يسمح بكسب المعركة الرئاسية يُمضى فيه وأنّ مواصفات المرشح قد تنطبق على أشخاص عديدة وليست حكرًا لفرد.

كما أكّد أنّ مرشّح القوات اللبنانية ما زال جهاد أزعور.

ولفت إلى دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “حزب الله” إلى التخلّي عن مشروعه الإقليميّ الإيرانيّ والتوجّه نحو الشراكة الداخلية اللبنانية، فيصبح هناك مشاركة وطنية.

وقال: “في حال رفض الحزب فستتجه البلاد إلى تركيبة جديدة.”

وأعلن أنّ القوات تعمل مع التيار الوطنيّ الحر على تفاهمات وممكن الصغير أن يودي إلى الكبير.

وشدّد كرم على أنّ مقومات حرب أهلية غير موجودة، في لبنان وأنّ القوات اللبنانية سيّدة نفسها وعلاقتها مع السعودية علاقة احترام وتفاوض ولا إرشادات.

وأعرب عن تخوفه من أن تنزلق البلاد إلى حرب شاملة، لأنّ لإسرائيل شروط تريد أن تضمنها، قبل أن تنهي حربها، في غزة.

وأوضح أنّه عندما يحمي الجيش اللبنانيّ الجنوب، تنتهي الحرب هناك “وعلى المفاوضات أن تُقام في شأن تمويل رواتبه”.