فادي كرم: على لبنان النأي بنفسه وحصر السلاح لتجنّب الانجرار إلى الحرب

منذ 33 دقيقة
النائب فادي كرم

رأى النائب فادي كرم أن “الاعتداءات الإسرائيلية على قطر دليل أنّ الصراع مع إيران وجودي ومفتوح ما يستوجب على لبنان أن ينأى بنفسه ويحصر السلاح بيد الدولة لتجنّب الانجرار إلى الحرب”.

وأشار في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، الى أن “مشروع سلاح حزب الله فشل ولم يحقق أي إنجاز للبنان”، معتبراً أن “الحل الوحيد أمام الحزب هو الانضواء تحت الدولة وتحييد لبنان عن الصراعات”.

واعتبر كرم أن “كل الامتيازات السياسية والأمنية التي كان يتمتع بها حزب الله تتراجع وباتت الدولة والجيش المرجع الوحيد لحماية لبنان واستقراره”.

