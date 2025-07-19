فادي كرم لـ"نعيم قاسم": ندعوك لتسليم سلاحك

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم عبر منصة “إكس” : “ونحن بدورنا ندعوك يا شيخ نعيم قاسم لتسليم سلاحك للدولة اللبنانية، فهذه هي الضمانة الوحيدة لنا جميعاً كلبنانيين، أمّا تمسّكك بسلاحك فيُبقي لبنان بكل فئاته تحت المخاطر. تخلّى عن مشروع السلاح الفئوي الذي يُدمّر ويُضعف المنطقة باكملها بكافة فئاتها، الا اسرائيل”.

هذا وأشار الأمين العام لـ”​حزب الله​” نعيم قاسم، خلال كلمته في حفل تأبين علي كركي، الى أن “القائد الجهادي الحاج علي كركي هو من أبرز الذين شاركوا في تشكيل البنية العسكرية لحزب الله، وله دور بارز في التصدي للعدوان “الاسرائيلي” في لبنان خلال عدة مراحل”.

ولفت قاسم، الى “كركي كان عضوًا في المجلس الجهادي في حزب الله ومعاونا جهاديا لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله منذ عام 2008، وكان من الصادقين الذين التزموا بخيارهم واختاروا المنهج الاسلامي المحمدي الأصيل”.

وأكد أن “المقاومة منعت خلال معركة أولي البأس من وصول اسرائيل إلى بيروت”، لافتاً الى أن “هذه المقاومة أنجزت تحرير لبنان عام 2000 ومنعت من أن يُحتل لبنان عام 2006 وأدت بقوتها ووجودها الى استقرار لبنان”، مضيفاً أن “هذه المقاومة عنوانها الأساسي التحرير وحماية لبنان من الاحتلال ومنع اسرائيل من الاستيطان ومنع الكيان الاسرائيلي من أن يسيطر على خيارات لبنان ومستقبل لبنان”.

وقال “حزب الله نفّذ اتفاق وقف اطلاق النار بالكامل في جنوب نهر الليطاني والدولة اللبنانية نشرت الجيش حيث استطاعت”، مشدداً على أن “كل الدنيا تقول أن اسرائيل خرقت 3800 خرق، وخلال 8 أشهر العدوان الصهيوني مستمر”.

وأضاف “نفّذنا كدولة لبنانية وحزب الله وكل المقاومين كل ما علينا من الاتفاق واسرائيل لم تنفذ شيئًا”، لافتاً الى أننا “لم نستطع أن نمنع إسرائيل من الاستمرار في العدوان لكن استطعنا أن نوقفها عند حد بالاتفاق الذي عقدته الدولة اللبنانية مع الكيان وأصبح لزامًا على إسرائيل أن تنسحب وتوقف عدوانها وهذا اتفاق تحت مسؤولية وعهدة الدولة”.

وأردف قاسم “اليوم أميركا تطرح اتفاقًا جديدًا يعني كل الخروقات خلال 8 أشهر كأنها لم تكن، وهو يبرّئ اسرائيل من كل فترة العدوان السابقة”، مضيفاً “المبرر الوحيد في هذا العدوان نزع سلاح حزب الله لأنهم يريدون من نزعه طمأنة “الاسرائيلي وهو مطلب اسرائيلي”.

وأشار الى أنه “تحت عنوان أمن اسرائيل لا تظل أي زاوية الاّ ويريدون تفتيشها واحتلالها وضربها”، سائلاً “لماذا تعتدي اسرائيل في سوريا وتشن الغارات في الوقت الذي لا يوجد فيه أي تهديد؟”، مؤكداً أن “اسرائيل توسعية وهي خطر حقيقي”.

وقال “نحن كحزب الله وحركة أمل ومقاومة وكخط سيادي يريد استقلال لبنان ونؤمن بأن لبنان وطن نهائي للبنانيين ونخضع جميعًا للطائف ومندرجاته نشعر بأننا أمام تهديد وجودي للمقاومة وبيئتها وللبنان بكل طوائفه”.

وأوضح أن “لبنان أمام مخاطر حقيقية وهي إسرائيل من الجنوب، والأدوات الداعشية على الحدود الشرقية، والطغيان الأميركي الذي يتحكم بلبنان”، مشدداً على أنه “بعد إزالة الخطر والتهديد الإسرائيلي نحن جاهزون لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية لكن اليوم لن نتخلى عن قوتنا ونحن على جهوزية تامة للمواجهة الدفاعية”.

وقال “اليوم إذا كان هناك قرار لا يحتاجون إلى وقت كبير للهجوم من شرق لبنان”، مضيفاً “لا تراهنوا على الرؤوساء الثلاثة فهم لديهم من الحكمة والتعاون لاخراج البلد من الوضع بطريقة صحيحة، ولا تراهنوا على الخلاف الشيعي الشيعي فبيئة المقاومة متماسكة وحزب الله وحركة أمل بينهما حلف استراتيجي”.

وأشار قاسم، الى أننا “نعلم أن المواجهة مكلفة جدًا لكن الاستسلام لا يبقي لنا شيئًا لذلك اتعظوا مما يحصل في المنطقة وكل العالم”.