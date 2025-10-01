الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
فادي كرم لـ نبيه بري: هذا من صلب مسؤولياتك البرلمانية

منذ 3 ساعات
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري

كتب النائب فادي كرم عبر حسابه على “أكس”: “دولة الرئيس برّي أناشدك أن تُفرج عن اقتراح القانون المُعجّل المُكرَر الخاص بالتعديلات على قانون الانتخاب، وإدراجه على جدول عمل جلسة تشريعية سريعة. هذا من صلب مهماتك ومسؤولياتك البرلمانية، فالديمقراطية تبدأ من احترام حق النواب بالتعديل لضمان حق الاغتراب بالتصويت الكامل”.

