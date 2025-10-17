فادي كرم: مصلحة لبنان فوق كل شيء

كتب النائب فادي كرم على منصة “أكس”: “قرار وزيرة التربية الذي سمح للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس اللبنانية غير مفهوم وغير مقبول، بعد كل التطورات التي حدثت في لبنان وسوريا، ومُعاكس لمحاولات تشجيع السوريين للعودة الى بلادهم. الاصلاح يكون في كل القرارات، ومصلحة لبنان فوق كل شيء”.

