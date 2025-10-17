الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
فادي كرم: مصلحة لبنان فوق كل شيء

منذ 35 دقيقة
عضو تكل "الجمهورية القوية" الدكتور فادي كرم

عضو تكل "الجمهورية القوية" الدكتور فادي كرم

كتب النائب فادي كرم على منصة “أكس”: “قرار وزيرة التربية الذي سمح للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس اللبنانية غير مفهوم وغير مقبول، بعد كل التطورات التي حدثت في لبنان وسوريا، ومُعاكس لمحاولات تشجيع السوريين للعودة الى بلادهم. الاصلاح يكون في كل القرارات، ومصلحة لبنان فوق كل شيء”.

    المصدر :
  • وكالات

