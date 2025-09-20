فادي كرم من الكورة: للصناعة دور صمودي لا يقل أهمية عن الدفاع بالسلاح

أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ​فادي كرم​، إلى أنّ “الصناعة تشكّل ركيزة أساسية من ركائز التطور الاقتصادي والاجتماعي والوطني، ولها دور صمودي لا يقل أهمية عن الدفاع بالسلاح”.

كلام كرم جاء خلال تنظيمه ورشة عمل بعنوان: “واقع الصناعة في ​الكورة​ وسبل التطوير”، بالتعاون مع اتحاد بلديات الكورة، جمعية الصناعيين اللبنانيين، تجمع صناعيي الكورة، وجمعيتي Taproot وCDDG، في قاعة جمعية النهضة الخيرية – أميون.

وركزت الورشة على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في الكورة، وقدّمت حلولاً عملية لتطويره.

وشدّد النائب كرم على أنّ “الشعوب تواجه تحدياتها بالعلم، الثقافة الوطنية، تطوير التعليم الجامعي والمهني، والانتظام في المؤسسات الرسمية، كما بفتح المجال أمام السلطات المحلية لأخذ دورها عبر اللامركزية”.

وأوضح أنّ الهدف من الورشة هو “صياغة ورقة عمل تُرفع من الكورة إلى وزارة الصناعة وتُسلَّم لوزير الصناعة جو عيسى الخوري خلال زيارته المرتقبة الأسبوع المقبل”.

والتوصيات الرئيسية التي خرجت بها الورشة، هي تسهيل القروض المصرفية للصناعيين وخفض كلفة الكهرباء، وتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة اليد العاملة غير الشرعية، وإنشاء مكتب تمثيلي لمتابعة معاملات الصناعيين في الوزارات، ومحاربة الصناعات غير الشرعية وتصنيف المصانع وفق معايير واضحة، وإقرار حق بيع فائض الطاقة الشمسية خارج أوقات العمل، وإدخال الذكاء الاصطناعي وإنشاء لجنة تكنولوجية بالشراكة مع الجامعات، ودعم الصناعات الأساسية التي تخدم باقي القطاعات، وتفعيل قانون 238 للإنتاج في مناطق مختلفة، واستبدال اتفاقية الشراكة العربية باتفاقيات ثنائية.

كما دعا الحاضرون في التوصيات إلى تأمين شبكة طاقة مستقرة وطرق سالكة، وتوفير المياه والصرف الصحي، وتحديد مناطق صناعية وعازلة، وتنظيم السكن بعيداً عنها.

وحث الحاضرون على إطلاق برامج تدريب متخصصة وفق حاجات الصناعيين، وبرامج توأمة بين الجامعات والمعاهد والمصانع، وإدخال التدريب التطبيقي في المناهج التعليمية، وتسهيل تراخيص المعاهد ودعم تجهيزاتها، وتوجيه رسمي لدعم التعليم المهني، وإنشاء منصة تربط بين الصناعيين واليد العاملة المتخصصة وغير المتخصصة.